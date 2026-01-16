Un auto con pedido judicial de Mendoza fue incautado en un control en Villa Gesell

Un vehículo que contaba con un pedido activo de la Justicia de la provincia de Mendoza fue incautado durante la madrugada de este jueves en Villa Gesell, en el marco de los controles preventivos desplegados por las fuerzas de seguridad como parte del Operativo Sol a Sol de 2026.

El auto buscado en Mendoza hallado en Villa Gesell

El procedimiento se llevó a cabo alrededor de las 0.40 en la intersección de Paseo 118 y Avenida 3, donde personal del Grupo de Prevención Motorizada de la base operativa de Villa Gesell, identificó un automóvil que registraba un requerimiento judicial vigente.

Al constatar la irregularidad, los efectivos procedieron a la aprehensión del conductor, un hombre de 43 años, en el marco de una causa por encubrimiento, y a la incautación del rodado.

Las actuaciones continuaron en sede policial, con intervención de la autoridad judicial competente, mientras se avanzaba con las diligencias correspondientes vinculadas al pedido emitido desde la provincia cuyana.

Moto con pedido de incautación

En el mismo esquema de controles, minutos antes —cerca de las 0.20—, se desarrolló otro procedimiento en Paseo 105 y Avenida 4, donde fue aprehendido un joven de 20 años que circulaba en una motocicleta con pedido de incautación activo.

En este caso, la intervención también se encuadró en una causa por encubrimiento y quedó a disposición de la Justicia.

Desde la fuerza indicaron que estos operativos forman parte de un trabajo preventivo sostenido en distintos puntos de la ciudad, orientado a detectar vehículos con pedidos judiciales, prevenir delitos y reforzar la seguridad en la vía pública durante la temporada.