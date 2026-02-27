Se filmó a alta velocidad en los médanos con una 4x4 rodeado de gente y terminó imputado

La camioneta al momento de realizar las maniobras peligrosas en las playas de Villa Gesell.

Una investigación iniciada de oficio permitió identificar al conductor de una camioneta que fue filmada mientras realizaba maniobras peligrosas en la zona de médanos de Villa Gesell. El vehículo fue secuestrado por orden judicial y quedó a disposición de la justicia.

El caso tomó impulso a partir de la viralización en redes sociales de distintos videos en los que se observa una Volkswagen Amarok circulando a alta velocidad en un sector donde se concentraban personas, motocicletas y otros vehículos, durante un encuentro que no contaba con autorización.

Captura de uno de los videos con la camioneta descontrolada en los médanos de Villa Gesell.

Ante la posible comisión de un delito y el riesgo generado para terceros, intervino personal de la SubDDI local, dependiente de la DDI Dolores, que llevó adelante tareas investigativas para establecer la titularidad del rodado y la identidad del conductor.

Según se informó, el análisis del material audiovisual, junto con publicaciones en redes sociales y testimonios recogidos, permitió avanzar en la identificación del responsable. Las fuentes señalaron que el propio implicado habría difundido contenidos en los que exhibía este tipo de maniobras como demostraciones, sin advertir el peligro concreto que implicaban.

La 4x4 incautada por la policía tras la actuación de oficio de la justicia.

Con intervención de la UFI del Departamento Judicial Dolores, se dispuso el secuestro de la camioneta involucrada, además de tres teléfonos celulares y otros elementos considerados relevantes para la investigación.

Desde el ámbito judicial remarcaron que este tipo de procedimientos no solo buscan sancionar conductas que ponen en riesgo la integridad física de las personas, sino también prevenir hechos similares y dar respuesta a la preocupación manifestada por la comunidad. La causa continúa en etapa investigativa para determinar el alcance de las responsabilidades.