Aprehensiones y un joven herido tras episodios de violencia urbana

Dos intervenciones policiales se registraron en Villa Gesell entre la tarde del 31 de diciembre y la madrugada de este 1 de enero, a raíz de peleas callejeras ocurridas en distintos sectores de la ciudad, que dejaron como saldo a cuatro personas aprehendidas y dos heridos, uno de ellos de gravedad.

El primer episodio se produjo durante la tarde del último día del año, cuando efectivos del Grupo de Apoyo Departamental (GAD) intervinieron en un conflicto ocurrido en inmediaciones de Paseo 128 y la zona de playa.

De acuerdo a la información oficial, una discusión derivó en una agresión física que provocó lesiones de carácter leve a una persona. En el lugar, el presunto agresor fue aprehendido y quedó a disposición de la justicia, con intervención de la fiscalía correspondiente.

Horas más tarde, ya en la madrugada del 1 de enero, la policía debió intervenir ante un nuevo enfrentamiento registrado en Paseo 104 y Avenida 3.

Como consecuencia del hecho, un joven sufrió una herida en la cabeza y debió ser asistido por personal del sistema de emergencias médicas, que lo trasladó al hospital local. En este segundo procedimiento, se concretó la aprehensión de tres personas.

Las intervenciones se dieron en el marco del Operativo Sol a Sol 2025/2026, que continúa vigente en Villa Gesell con controles preventivos y presencia policial en distintos puntos de la ciudad durante la temporada de verano.