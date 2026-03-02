Tras cuatro meses de investigación, hallan un cuatriciclo sustraído en la costa

El sujeto de 25 años aprehendido en la localidad bonaerense de San Justo.

Personal de la DDI Dolores a través de su subdelegación en Villa Gesell logró recuperar un cuatriciclo que había sido robado meses atrás en esa ciudad balnearia, tras un allanamiento realizado en la localidad de San Justo, partido de La Matanza.

El hecho que dio origen a la causa ocurrió el 16 de noviembre de 2025, cuando un hombre de 36 años denunció la sustracción de su cuatriciclo, marca Yamaha modelo Banshee, mientras se encontraba hospedado en un complejo de la zona de Alameda 206 Bis, en Villa Gesell. El rodado fue robado durante la madrugada.

El cuatriciclo robado en Villa Gesell hallado en La Matanza.

A partir de la denuncia se iniciaron tareas investigativas que incluyeron relevamientos y seguimientos para establecer posibles lugares de ocultamiento.

En ese marco, el 11 de enero de 2026 se realizaron allanamientos en dos domicilios, donde se secuestraron dos cascos, prendas de vestir, un teléfono celular y una motocicleta Honda Wave con pedido de secuestro activo.

La pesquisa continuó y, tras nuevas tareas de inteligencia, los investigadores lograron determinar que el cuatriciclo sustraído podría encontrarse en un domicilio de San Justo. Con orden judicial, el lunes 2 de marzo se llevó adelante otro allanamiento en una vivienda ubicada en calle Ambrosetti al 3600, donde finalmente se secuestró el rodado, junto a dos ruedas y documentación vinculada al mismo.

Durante el procedimiento fue aprehendido un hombre de 25 años, quien fue notificado de la formación de la causa por el delito de hurto. Posteriormente, recuperó la libertad conforme lo dispuesto por la justicia, mientras la investigación continúa su curso.