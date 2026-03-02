Video: burlaron la seguridad de un complejo y estuvieron 10 minutos para robar la moto de un turista

Los ladrones fueron captados por las cámaras de seguridad del predio.

Dos delincuentes ingresaron en la madrugada a un complejo de apartamentos de Villa Gesell y se llevaron de tiro una costosa moto que se encontraba en la caja de una camioneta.

El hecho se registró alrededor de las 5:30 del pasado 22 de febrero en un espacio situado en Calle 310 entre 2025 y 206, donde dos individuos que no fueron identificados burlaron la seguridad del lugar e ingresaron al predio.

Una vez en el sector de los departamentos y con las caras tapadas, caminaron hasta la última vivienda y sustrajeron una Kawasaki kxf 250 verde y negra que estaba en el interior del vehículo.

La víctima es un hombre de 34 años oriundo de Tigre, quien se encontraba de vacaciones en la ciudad balnearia y al despertar, cerca de las 6, notó el faltante de su rodado.

Los delincuentes fueron captados por las cámaras de seguridad del complejo y de acuerdo a las imágenes a las que accedió 0223, utilizaron tapabocas y un cuello para cubrir sus rostros y estuvieron cerca de 10 minutos para llevarse la moto.