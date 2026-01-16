Un falso ofrecimiento de trabajo que terminó en homicidio: golpearon para robar y cayeron en Mar de Ajó por un crimen en La Matanza

El momento de la detención de los homicidas en la localidad de Mar de Ajó.

Un violento asalto ocurrido en la localidad bonaerense de Isidro Casanova, a fines de diciembre, terminó convirtiéndose en un caso de homicidio y derivó en una compleja investigación policial que culminó con la detención de dos sospechosos en la ciudad costera de Mar de Ajó.

Fuentes de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) de la policía bonaerense en La Costa, brindaron detalles de las tareas realizadas junto a personal de la DDI de La Matanza y de la DDI de Dolores.

El hecho

El episodio se inició el 31 de diciembre de 2025, cuando efectivos policiales acudieron a una vivienda ubicada sobre la calle Lisboa al 2200, en Isidro Casanova. En el lugar encontraron a un hombre de 67 años con una grave herida en la cabeza. La propia víctima alcanzó a relatar que dos hombres se habían presentado en su domicilio ofreciéndose para cortar el pasto del frente de la casa y que, tras ganar su confianza, irrumpieron en la vivienda y lo golpearon violentamente con un objeto contundente.

Luego del ataque, los agresores escaparon llevándose dinero en efectivo, un televisor y un teléfono celular. A raíz de la gravedad de las lesiones, el hombre fue internado con hundimiento de cráneo, inducido a coma farmacológico y alojado en terapia intensiva, con pronóstico reservado.

El giro de la causa

Durante dos semanas, el estado de salud de la víctima se mantuvo crítico. Finalmente, el 14 de enero de 2026, se confirmó su fallecimiento como consecuencia directa de las lesiones sufridas durante el asalto.

Ante este desenlace, la causa fue recaratulada como robo agravado por el uso de arma en concurso real con homicidio agravado criminis causae, quedando en manos de la fiscalía especializada en homicidios del Departamento Judicial La Matanza.

La investigación

Por disposición del Ministerio Público Fiscal, detectives de la DDI La Matanza iniciaron una serie de tareas investigativas que incluyeron el análisis de cámaras de seguridad públicas y privadas, la toma de testimonios y el estudio de comunicaciones. A partir de ese trabajo, los investigadores lograron identificar a dos presuntos autores del hecho y solicitaron medidas judiciales.

Las primeras órdenes de allanamiento, realizadas en domicilios vinculados a los sospechosos en Isidro Casanova, arrojaron resultado negativo, lo que confirmó que ambos se encontraban prófugos.

La pista en la costa atlántica

La investigación avanzó con una nueva línea que situaba a los sospechosos en el partido de La Costa. Se estableció que podrían estar alojándose en un camping de Mar de Ajó y que incluso habían iniciado gestiones para conseguir empleo en un supermercado de esa ciudad, con la intención de radicarse en la zona.

Con esa información, se articuló un operativo conjunto entre la DDI La Matanza, la DDI Dolores y la Sub DDI La Costa, que incluyó tareas encubiertas y vigilancia discreta.

Las detenciones

Tras descartar su presencia en el lugar donde debían presentarse para una entrevista laboral, los investigadores confirmaron que los sospechosos se alojaban en un camping ubicado en la intersección de Avenida Pueyrredón y calle El Ancla, en Mar de Ajó.

Con el consentimiento del propietario del predio, se montó un operativo encubierto que permitió, minutos más tarde, concretar la detención de ambos hombres sin que se registraran incidentes.

Las aprehensiones fueron inmediatamente comunicadas a la fiscalía interviniente, que avaló el procedimiento. Posteriormente, los detenidos fueron trasladados al hospital local para el control médico de rigor y luego derivados a la jurisdicción de La Matanza, donde quedaron a disposición de la Justicia.

La causa continúa su curso en el fuero penal, mientras se profundizan las actuaciones judiciales correspondientes.