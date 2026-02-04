Partido de La Costa: guardavidas se declaran en alerta y movilización ante falta de respuestas

Los guardavidas de La Costa anticipan medidas de fuerza para la primera semana de febrero.

La Unión de Profesionales Guardavidas (UPG) del Partido de La Costa anunció el inicio de un estado de alerta y movilización permanente, ante la falta de respuestas por parte de la Municipalidad en relación a reclamos salariales y laborales que el sector viene planteando desde hace semanas.

Según consta en las notificaciones presentadas ante el municipio de La Costa y el Ministerio de Trabajo bonaerense, el gremio denunció errores en la liquidación de haberes, falta de avances en la negociación de la recomposición salarial vigente y la negativa a trabajar bajo el convenio colectivo de trabajo, enmarcado en ordenanzas municipales y en la ley provincial 10.149.

Desde la organización sindical señalaron que la decisión fue adoptada luego de no obtener respuestas formales a los reclamos elevados, y advirtieron que, de persistir esta situación, podrían avanzar con medidas de fuerza en un plazo de 48 horas a partir de la recepción de las presentaciones realizadas.

Guardavidas costeros en alerta anticiparon medidas de fuerza contra el gobierno de Juan de Jesús.

La comunicación fue firmada por las autoridades de la UPG y remarca que el estado de alerta se mantendrá de manera permanente hasta que exista una instancia concreta de diálogo y negociación que permita destrabar el conflicto.

El anuncio genera preocupación en pleno desarrollo de la temporada, teniendo en cuenta el rol clave que cumplen los guardavidas en la seguridad de residentes y turistas a lo largo del frente costero del distrito.