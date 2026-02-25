Operativo “Nieve paraguaya”: desbaratan punto de venta y hallan cocaína valuada en millones de pesos

Parte de la cocaína hallada en San Bernardo tras un allanamiento policial.

Un allanamiento por presunta comercialización de estupefacientes se llevó a cabo en las últimas horas en la localidad de San Bernardo, partido de La Costa, y terminó con dos mujeres aprehendidas y la incautación de cocaína, dinero en efectivo y distintos elementos vinculados a la investigación.

El procedimiento fue impulsado por la Delegación de Drogas Ilícitas de Dolores, en el marco de una causa que tramita ante la UFIyJ N° 3, a cargo del fiscal Marcos Scoccimarro, con intervención de la Ayudantía Fiscal de Estupefacientes de Pinamar. También participaron efectivos de la Jefatura Departamental La Costa y personal de la Secretaría de Seguridad municipal.

El domicilio allanado por la policía en San Bernardo.

Venta de cocaína directa y por terceros

La pesquisa se inició a partir de información recolectada por los investigadores especializados, con aportes del municipio de La Costa. A lo largo de las tareas de seguimiento se logró establecer que las sospechosas —dos mujeres de nacionalidad paraguaya— presuntamente se dedicaban a la venta de droga en el distrito, tanto en modalidad directa al consumidor como mediante provisión a terceros.

Según indicaron fuentes vinculadas a la causa, una de las estrategias que utilizaban para eludir controles consistía en cambiar de alojamiento cada pocos días.

Esa dinámica obligó a intensificar las tareas de vigilancia hasta poder determinar con precisión el lugar donde se encontraban residiendo al momento del operativo.

Con los elementos probatorios reunidos, el fiscal solicitó al Juzgado de Garantías interviniente la correspondiente orden de allanamiento.

Una vez autorizada, fue ejecutada en un departamento de San Bernardo, donde los efectivos lograron incautar cocaína valuada en alrededor de 12 millones de pesos.

La balanza utilizada por las detenidas para pesar la droga.

La policía incautó gran cantidad de dinero en poder de las detenidas.

Además las fuerzas de seguridad incautaron teléfonos celulares, una balanza presuntamente utilizada para el fraccionamiento y dinero en efectivo.

Tras el procedimiento, ambas mujeres fueron aprehendidas y quedaron a disposición de la Justicia, mientras la investigación continúa para establecer si existían otros involucrados en la cadena de comercialización en el partido de La Costa.