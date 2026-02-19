Desbaratan punto de venta de drogas en un complejo de departamentos: confiscan éxtasis y marihuana

La droga incautada por la policía en la localidad costera de Santa Teresita.

Personal de la Delegación de Drogas Ilícitas de Dolores llevó adelante un allanamiento en la ciudad de Santa Teresita que culminó con la aprehensión de una mujer acusada de comercializar estupefacientes y la incautación de distintas sustancias y elementos vinculados a la actividad.

El procedimiento se concretó durante la tarde en un departamento del complejo Los Corales, ubicado en calle 41, en inmediaciones de la costanera. La medida fue el resultado de una investigación iniciada a partir de información aportada por la Secretaría de Seguridad del municipio de La Costa, que advertía sobre la presunta venta de drogas desde esa vivienda.

La fachada del complejo Los Corales en Santa Teresita.

Con intervención de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N°3 de Dolores y la Ayudantía Fiscal especializada en estupefacientes de Mar del Tuyú, el personal especializado desarrolló tareas investigativas que permitieron reunir pruebas sobre la comercialización de sustancias prohibidas. Según se informó, la mujer investigada fraccionaba los estupefacientes y los distribuía bajo la modalidad de delivery, utilizando su camioneta particular.

A partir de los elementos reunidos, la Justicia ordenó el allanamiento del domicilio, que fue realizado con la colaboración de efectivos de la Jefatura Departamental La Costa y personal de la Secretaría de Seguridad local.

Durante el operativo se logró la incautación de pastillas de MDMA —conocidas como éxtasis—, cogollos de marihuana fraccionados y listos para la venta, una balanza de precisión, dinero en efectivo, teléfonos celulares y otros elementos considerados de interés para la causa.

Asimismo, las autoridades procedieron a la incautación del vehículo presuntamente utilizado para la distribución de las sustancias.

La mujer aprehendida quedó a disposición de la Justicia, mientras que la investigación continúa con el objetivo de determinar el alcance de la actividad y la posible participación de otras personas.