Dolor en Las Toninas: un turista murió tras ser arrastrado por el mar

Una de las escolleras en construcción en la zona de la localidad costera de Las Toninas.

Una jornada de playa en Las Toninas terminó en tragedia cuando un turista de 65 años perdió la vida luego de ser arrastrado por una ola mientras se encontraba dentro del mar.

El episodio ocurrió en el sector comprendido entre las calles 39 y 40 en horas del viernes por la tarde. Según relataron testigos, el hombre había ingresado al agua cuando una fuerte ola lo sorprendió y lo llevó hacia una zona de mayor profundidad. En cuestión de segundos dejó de ser visible desde la orilla, lo que generó alarma entre quienes se encontraban en el lugar.

Guardavidas que prestaban servicio en esa franja costera lograron extraerlo del agua y comenzaron de inmediato las maniobras de asistencia. En la bajada de la calle 39 trabajaron también efectivos policiales y personal de salud, que practicó reanimación cardiopulmonar (RCP) en el lugar.

Triste final para un turista de Hurlingham que llegó a vacacionar a Las Toninas.

Posteriormente fue trasladado de urgencia al hospital de la localidad, donde finalmente se confirmó su fallecimiento.

La víctima fue identificada como Norberto Oscar Cuello, técnico en refrigeración oriundo de Villa Tesei, partido de Hurlingham. De acuerdo a la información oficial, se encontraba de vacaciones junto a su esposa, quien manifestó ante las autoridades que el mar lo arrastró de manera repentina.

La investigación quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción N° 11 de Mar del Tuyú, que interviene para establecer con precisión las circunstancias en las que se produjo el hecho.