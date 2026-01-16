La Masa, Viloni y una nueva generación de luchadores llegan a Brewhouse

Por primera vez en su gira de verano, 100% evolución, el show de lucha más impactante del país desembarca en Mar del Plata. La cita es el 18 de enero en Ciudad Cultural Brewhouse (Diagonal Garibaldi 4830).

100% Evolution se presenta en Mar del Plata con un espectáculo cargado de adrenalina, intensidad y emoción, reuniendo a figuras históricas y a una nueva generación de luchadores que viene a marcar el futuro de la lucha nacional.

La noche tendrá como grandes protagonistas a La Masa y Viloni, dos leyendas absolutas que regresan al ring no solo como íconos, sino también como líderes de sus propios equipos. Por primera vez, el público será testigo del enfrentamiento entre el Team Masa y el Team Viloni, quienes dirigirán a sus luchadores en una batalla decisiva por la Copa Mar del Plata, un trofeo que promete convertirse en un nuevo símbolo de gloria dentro de 100% Evolution.

Con una puesta en escena de alto impacto, combates explosivos y un clima único, 100% Evolution propone una experiencia en vivo que va mucho más allá de lo que se ve en redes: es espectáculo, es pasión y es lucha real frente a frente.

La preventa para el espectáculo ya está disponible en Passline.