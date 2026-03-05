Rock y fiestón imperdible en Brewhouse con Karamelo Santo

Los amantes del rock y el ska tienen una cita imperdible este viernes en Brewhouse (Diagonal Garibaldi 4830) cuando la histórica banda mendocina Karamelo Santo suba al escenario con un show atravesado por la energía que los caracteriza. Previo sonarán La Valentina Ska y Don Luciano & the black label.

La histórica banda liderada por Guillermo “Goy” Ogalde promete una velada que reunirá los hitos de su discografía y también composiciones más recientes.

Fundada en 1992, Karamelo Santo se consolidó como pionera en la fusión de rock con ritmos populares como cumbia, ska, reggae, salsa, funk, folk y rap, creando un sonido propio que trascendió fronteras. Su disco debut "La Kulebra" (1995) marcó un antes y un después en la música alternativa latinoamericana, con canciones que se convirtieron en himnos, como “Que no digan nunca”, incluida en la banda sonora de "Caño dorado".

A lo largo de su carrera compartieron escenarios y colaboraciones con artistas de la talla de Manu Chao, Fermín Muguruza, Sergent García, Ska-P y David Byrne. Su influencia, junto a bandas como Todos Tus Muertos, Kortatu y Mano Negra, la colocó entre las agrupaciones más relevantes del punk rock latino.

Las entradas se encuentran en venta por sistema Cultutickets.