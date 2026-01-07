Casa del Puente Discos y Brewhouse Puerto presentan Festival Mar del Pop 2026

El Festival MardelPop regresa este 2026, con su edición número 15 programada para los días 6, 7 y 8 de febrero en Brewhouse Puerto (Diagonal Garibaldi 4830, Mar del Plata.) Como es habitual, el clásico de los veranos marplatenses organizado por Casa del Puente Discos y Brewhouse combina artistas de gran trayectoria con lo más destacado de la escena alternativa emergente.

En vivo estarán Dante Spinetta, Six Sex, Buenos Vampiros, Winona Riders, Militantes del Climax, Loquero, Richard Coleman, Pipo Cipolatti, Juana Rozas, Benito Cerati, Fea, Las Tussi, Atrás Hay Truenos, Maniobras, Tomates en Verano, Uma, Chechi de Marcos, Marchitorial, Este Verano No Fui a la Playa, Fiah Miau, Zoot, Placeres, Cartas a Mi, Gilda Manson, Trazar Diamantes, No Te Me Enojes, Rata Viva Muerta.

Mardelpop fue declarado de interés turístico y cultural por la ciudad de Mar del Plata en 2010.

Las entradas ya se encuentran a la venta y se pueden adquirir en cultutickets:

https://cultutickets.com/MAR-DEL-POP---ABONO-3-DIAS/

https://cultutickets.com/MAR-DEL-POP---DIA-1-/

https://cultutickets.com/MAR-DEL-POP---DIA-2-/

https://cultutickets.com/MAR-DEL-POP---DIA-3/

Para más información, consultar las cuentas de Instagram de MardelPop y Brewhouse.

El line up completo