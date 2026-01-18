Emociones, show y homenaje eterno en la segunda noche del Summer Pro Padel en Mar del Plata

El Betsson Summer Pro Padel vivió su segunda jornada en el Polideportivo Islas Malvinas con gran nivel de juego, definición abierta y un reconocimiento histórico a Juan Martín Díaz.

El excelente nivel deportivo y las emociones a flor de piel marcaron la segunda jornada del Summer Pro Padel, este sábado en el estadio Polideportivo Islas Malvinas de Mar del Plata. Con tribunas colmadas y un clima de verdadero evento internacional, el certamen volvió a confirmar por qué se transformó en una de las grandes citas del verano para los fanáticos del pádel.

En lo estrictamente competitivo, el equipo #1, capitaneado por Carlos Pozzoni, logró tomar una ventaja importante en el marcador global, imponiéndose por 6-3. Sin embargo, el magnífico desafío por equipos mantiene la incertidumbre intacta y se definirá recién en la tercera y última jornada, este domingo desde las 18, con otros tres partidos de altísimo voltaje.

El arranque de la acción tuvo como protagonistas a Miguel Yanguas y Francisco “Paquito” Navarro, quienes fortalecieron la diferencia inicial del equipo #1 con una victoria sólida frente a Leandro Augsburger y Jon Sanz por 6-4 y 6-3. La dupla ganadora supo administrar el partido con inteligencia, neutralizando la potencia del smash del misionero y marcando el ritmo desde el fondo de la cancha.

El pico máximo de emoción llegó en el segundo encuentro de la noche. Con el inicio del segundo set se produjeron variantes en ambos equipos: Juan Martín Díaz ingresó por Maximiliano Arce en el equipo #1, mientras que Miguel Lamperti hizo lo propio por Franco Dal Bianco en el equipo #2. El trinomio Franco Stupaczuk-Arce-Díaz resolvió el duelo con autoridad por 6-4 y 6-2 ante Juan Lebrón-Dal Bianco-Lamperti.

Luego llegó el momento más esperado y emotivo de la jornada: el homenaje a Juan Martín Díaz. El eterno “Galleguito”, número uno del mundo durante 14 años, recibió una ovación interminable en su ciudad natal. Con gran parte de su familia presente, protagonizó un game distendido junto a Gustavo Maquirriain, frente a Federico Chingotto y Maximiliano Sánchez, antes de la proyección de un video que recorrió su brillante carrera y conmovió a todo el estadio.

La jornada se cerró con el triunfo de Juan Jerónimo “Momo” González y Alex Ruiz, quienes le dieron vida al equipo #2 al vencer a Federico Chingotto y Maximiliano Sánchez por 6-4, 5-7 y 6-2. Con el marcador global 6-1 a favor del equipo #1, el Summer Pro Padel se definirá este domingo, con tres partidos que otorgarán tres puntos cada uno y prometen cerrar el evento con un espectáculo a la altura de una semana inolvidable en Mar del Plata.

Confirmado cambio en el orden de los partidos para el día 3 (domingo, última jornada):

18 hs Sánchez-Arce vs. Dal Bianco-Ruiz.

20 hs Yanguas-Stupaczuk vs Lebron-Augsburger

22 hs Navarro-Chingotto vs. Sanz-González