Se presentó oficialmente el espectacular Summer Pro Padel

Jugadores y capitanes que serán protagonistas en el Betsson Summer Pro Padel 2026 fueron las grandes atracciones del Media Day y presentación oficial del gran desafío por equipos a desarrollarse en el Polideportivo Islas Malvinas de Mar del Plata. La formidable geografía costera y una vista privilegiada del Mar Argentino le aportaron el marco adecuado al lanzamiento desarrollado este martes en Mara Social Club, en Falucho y la Costa.

Siete de los catorce jugadores que conforman este desafío y los dos capitanes posaron y bromearon para las fotos en el parque con vista hacia Cabo Corrientes y Playa Chica. Participaron del Media Day los integrantes del equipo #1, Franco Stupaczuk, Miguel Yanguas y Maximiliano Sánchez, además de su capitán, Carlos Pozzoni, y en representación del equipo #2, Juan Lebrón, Jon Sanz, Leandro Augsburger y Alejandro Ruiz, junto al capitán Agustín Gómez Silingo.

De regreso en el interior del establecimiento, se formaron ruedas espontáneas de preguntas y respuestas, en un clima descontracturado y relajado, que permitió una fluida interacción entre periodistas y entrevistados. “Mar del Plata es una ciudad espectacular. Habíamos venido en 2024 pero en invierno. Ahora en verano sabemos que hay mucho turismo y hace unos graditos más de temperatura que ahora en España. Y tener una exhibición de este tipo, con grandísimos jugadores, se disfruta mucho. La gente que se acerque al Polideportivo va a ver un grandísimo espectáculo”, aseguró el español Juan Lebrón, número 6 del mundo y el líder del equipo #2.

Esta magnífica iniciativa que propone reunir a los mejores del mundo en un mismo fin de semana tendrá numerosos puntos de interés. Porque Lebrón y Stupaczuk, quienes fueron compañeros de dupla durante buena parte del año pasado, ahora serán rivales. Porque el legendario Juan Martín Díaz volverá a jugar en un gran escenario en su Mar del Plata natal. O porque el no menos legendario Miguel Lamperti iniciará aquí su última temporada como profesional (hace pocos días anunció su retiro al finalizar 2026).

Si bien circulan por lo bajo promesas de triunfo y alguna que otra apuesta interna (mayormente, por el asado), ninguno se atrevió a dar públicamente un pronóstico sobre el resultado del desafío. “El equipo #1 está realmente muy fuerte. Pero nosotros también tenemos lo nuestro. Realmente va a estar muy bonito”, valoró el español Alejandro Ruiz, número 23 del mundo.

Lo cierto es que este miércoles continuarán los entrenamientos de ambos conjuntos. Los capitaneados por Pozzoni extenderán sus prácticas en el complejo Los Naranjos (Brandsen y Dorrego), en tanto los de Gómez Silingo seguirán entrenando en el Club AGP (Ortiz de Zárate y avenida De los Trabajadores). Mientras, en el Polideportivo Islas Malvinas avanzan los trabajos de instalación de la cancha de cristal de última generación, con lo cual el jueves ya estaría disponible para entrenar en el escenario del Betsson Summer Pro Padel.

Se recuerda que las entradas para presenciar este espectacular evento ya están disponibles a través de la plataforma Ticketek Argentina. Los clientes de Banco de la Provincia de Buenos Aires acceden a una promoción exclusiva para disfrutar de cualquiera o la totalidad de las tres jornadas de competencia: un 20% de descuento, con un tope de reintegro de hasta $ 10.000. Para más información: @propadelargentina en Instagram.

