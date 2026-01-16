Finalizó el primer día de acción del Summer Pro Padel en el Polideportivo Islas Malvinas

El equipo número uno, capitaneado por Carlos Pozzoni, se quedó con el primer día de competencia por 2-1.

Este viernes comenzó primera edición del Summer Pro Padel, un atractivo desafío por equipos que inaugura la temporada 2026 antes del inicio del circuito internacional. El certamen se disputará en el Polideportivo Islas Malvinas de Mar del Plata y contará con un programa de alto nivel, con tres partidos que reunirán a nueve de los mejores catorce jugadores del ranking mundial.

El equipo uno tiene como capitán a Carlos Pozzoni; mientras que el capitán del equipo dos es Agustín Gómez Silingo. Ambos dispondrán de siete jugadores cada uno y armarán distintas formaciones a lo largo de los tres días de competencia. Ningún jugador repetirá compañero, aunque los principales referentes del ranking dirán presente en cancha durante todas las jornadas, garantizando espectáculo y jerarquía en cada cruce.

El encuentro inaugural del certamen, que terminó este viernes con triunfo para el español Paquito Navarro (número 9 del mundo) y la leyenda argentina Juan Martín Díaz por 6-3, 6-7 y 6-3 sobre el ibérico Jon Sanz (Nº11) y el bahiense Miguel Lamperti (88º), dejó en claro que ninguno de ellos estaba exagerando.

En el segundo partido de la jornada, Franco Stupaczuk (número 5 del mundo) y Federico Chingotto (número 3) –ambos del equipo #1- vencieron a Juan Lebrón (N° 6) y Juan Jerónimo “Momo” González (N° 13), ambos del equipo #2, en un choque presumiblemente de alto voltaje por 6-4, 6-4.

El primer día se completó, con el enfrentamiento entre Miguel Yanguas (N° 7) y Maximiliano Arce (equipo #1) frente a Leandro Augsburger (N° 14) y Alejandro Ruiz (equipo #2). El de Agustín Gómez Silingo lo dio vuelvta y ganó 4-6, 7-6 y 6-4 para poner el marcador 1-2 en el cierre del día.

La jornada de sábado tendrá estos enfrentamientos:

18 hs: Yanguas-Navarro vs Ausgburger-Sanz

20 hs: -Stupa-Arce vs Lebrón-Dal Bianco (Set 1 y segundo set Juan Martín Diaz x Arce y Lamperti x Dalbianco)

22 hs: -Chingotto-Sanchez vs González-Ruiz