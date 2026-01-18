Empujó contra una pared a una chica y la manoseó en pleno centro de Mar del Plata

El hecho ocurrió en el microcentro de Mar del Plata.

Dos hombres en situación de calle fueron aprehendidos por personal policial minutos después de haber abusado de una joven en la zona del microcentro marplatense repleta de turistas.

El hecho ocurrió este sábado cuando una enfermera de 28 años que iba caminando fue sorprendida por los dos sujetos -de 25 y 27 años- en inmediaciones al cruce de las muy transitadas avenidas Colón e Independencia.

Ocurrió en inmediaciones a Colón e Independencia. Imagen: Google Maps.

Según las fuentes consultadas por 0223, el joven de mayor edad, empujó contra la pared a la chica y comenzó a manosearla. Mientras el otro sujeto, de 25 años, mostraba sus partes íntimas.

Tras la denuncia, ambos fueron aprehendidos por personal policial de la comisaría segunda.

Los sujetos fuero detenidos por policías de la comisaría 2da.

La fiscal María Isabel Sánchez de la UFI Flagrancia dispuso que el hombre de 27 años quede imputado por el delito de abuso sexual simple, se le realice una extracción sanguínea y sea trasladado a la Unidad Penal N° 44 de Batán. En tanto que el menor de los imputados quedó liberado debido a que no habría participado de la agresión.