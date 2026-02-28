Lo buscaban por un abuso sexual y lo encontraron en la ferroautomotora

Tiene 30 años. Quedó aprehendido a disposición de la Justicia de San Nicolás.

Un hombre de 30 años sobre quien pesaba un pedido de captura activo por el delito de abuso sexual agravado fue aprehendido el viernes a la noche en la estación ferroautomotora.

Fue personal del Destacamento Ferroautomotor junto a efectivos de la comisaría cuarta quienes redujeron al sujeto que era buscado por la Justicia del Departamento de San Nicolás.

Lo encontraron en la Estación Ferroautomotora.



Al identificarlo se constató mediante que era requerido por la justicia en una causa caratulada como abuso sexual con acceso carnal agravado, por haber sido cometido por el encargado de la guarda.

La fiscalía solicitó su inmediata detención y quedó alojado a la espera del traslado a la localidad de Tigre.