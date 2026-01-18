Habló la argentina detenida por realizar gestos racistas en Brasil

Según su versión, los empleados del boliche quisieron cobrarles de más a ella y sus amigas.

Agostina Paez es una joven argentina que se encontraba vacacionando en Río de Janeiro con sus amigas y en las últimas horas quedó en el ojo de la tormenta por la difusión de un video donde se la ve realizando gestos discriminatorios contra el personal de un bar.

El video de la abogada e influencer de 29 años circuló en medios de comunicación y redes sociales, y ahora Paez se encuentra atravesando un proceso judicial en Brasil, luego de que los empleados realizaran denuncias en su contra por discriminación.

La argentina, oriunda de Santiago del Estero, habló este domingo con el medio de comunicación El Liberal, donde dio su versión de lo ocurrido, contó que tuvo que cerrar sus redes sociales porque recibió muchas amenazas y se mostró arrepentida por lo que hizo.

"Habíamos salido con mis amigas a un boliche. Pagamos la entrada y lo que habíamos consumido. Cuando estábamos por salir, nos retienen y nos dicen que con la pulsera había cosas que no habíamos pagado. Nosotras habíamos pagado todo en el momento. Tengo los comprobantes de todo con los horarios", relató al medio santiagueño sobre cómo inició el suceso que la dejó con una causa en su contra en Brasil.

Según indicó la argentina, ella y sus amigas rechazaron las acusaciones del bar y comenzaron a indicarles que les "estaban robando" y que eran "unos ladrones", pero pagaron "de todos modos".

"Ellos se nos empiezan a reír en la cara. Cuando estábamos saliendo, nos empiezan a seguir por las escaleras unas personas de ahí que trabajaban y se agarraban los genitales. Nos señalaban y se reían", continuó. Y explicó que en respuesta realizó "ese gesto", pero "no los llegaba a ver", sino que los gestos eran para sus amigas.

"No sabía que me estaban viendo ni que me estaban grabando. Obviamente, ha sido la peor reacción. Estoy muy arrepentida de esa reacción, pero ellos también todo el tiempo buscaban provocarnos. Se tocaban entre ellos para reírse cuando estábamos arriba y nos hacían muecas", expresó.

De todas formas, la joven abogada reconoció que su reacción "no debería haber sido esa".y añadió: "No he querido hacerles a ellos directamente las señas. Era por la euforia, por el momento que habíamos vivido. Era para mis amigas".

Ahora, la joven abogada se encuentra retenida en Brasil y afronta un proceso judicial. "Estoy encerrada en un departamento porque sé que en todos los medios brasileros está mi cara y mi nombre. Estoy recibiendo muchísimas amenazas. Por eso he cerrado mis cuentas. Estoy muerta de miedo, literal", expresó.

Por último, contó que cuando fue a declarar, le advirtieron que "si intentaba salir en el avión, directamente iba a ir presa", aunque este proceso podrá transitarlo "en libertad", más allá de que la semana próxima le pondrán una tobillera electrónica.