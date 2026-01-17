Terror en plena madrugada: grabaron un “globo fantasma" y se pusieron a rezar

Un extraño y escalofriante momento quedó registrado en Tucumán cuando dos amigos se toparon con un supuesto “globo fantasma” en plena calle. La aparición ocurrió de madrugada, con las veredas desiertas y un clima inquietante. El objeto avanzaba lentamente, lo que desconcertó a los jóvenes. El video, por supuesto, no tardó en viralizarse en redes sociales.

“Ninguno nos va a creer lo que estamos viendo”, se escucha decir a uno de ellos mientras graban la escena. En medio del susto, ambos comenzaron a rezar para intentar calmarse. El silencio de la noche y la forma en que el globo se desplazaba sumaron tensión al momento: la situación fue vivida como una auténtica escena de terror.

La insólita reacción de los protagonistas del video

Cuando el globo pasó frente a ellos, el video permitió distinguir claramente el hilo y hasta su sombra en el suelo. Ese detalle descartó la posibilidad de un montaje o edición digital. Entre frases como “quedate quietito”, el objeto se fue alejando poco a poco. Incluso, en un momento, comenzó a elevarse y perder contacto con el piso.

El clip fue publicado en TikTok por el usuario “eduardosantillan11” y superó rápidamente los ocho millones de visualizaciones. Los likes también se contaron por miles y los comentarios no tardaron en llegar. Muchos usuarios bromearon con referencias al payaso Pennywise, de "It". Otros destacaron con humor el rezo improvisado de los protagonistas, que estaban visiblemente asustados.