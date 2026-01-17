SUPLEMENTOS
Terror en plena madrugada: grabaron un “globo fantasma" y se pusieron a rezar

El escalofriante momento quedó registrado por los celulares de los jóvenes que presenciaron todo.

El video se convirtió en viral en las redes sociales.

17 de Enero de 2026 11:59

Por Redacción 0223

Un extraño y escalofriante momento quedó registrado en Tucumán cuando dos amigos se toparon con un supuesto “globo fantasma” en plena calle. La aparición ocurrió de madrugada, con las veredas desiertas y un clima inquietante. El objeto avanzaba lentamente, lo que desconcertó a los jóvenes. El video, por supuesto, no tardó en viralizarse en redes sociales.

“Ninguno nos va a creer lo que estamos viendo”, se escucha decir a uno de ellos mientras graban la escena. En medio del susto, ambos comenzaron a rezar para intentar calmarse. El silencio de la noche y la forma en que el globo se desplazaba sumaron tensión al momento: la situación fue vivida como una auténtica escena de terror.

La insólita reacción de los protagonistas del video

Cuando el globo pasó frente a ellos, el video permitió distinguir claramente el hilo y hasta su sombra en el suelo. Ese detalle descartó la posibilidad de un montaje o edición digital. Entre frases como “quedate quietito”, el objeto se fue alejando poco a poco. Incluso, en un momento, comenzó a elevarse y perder contacto con el piso.

El clip fue publicado en TikTok por el usuario “eduardosantillan11” y superó rápidamente los ocho millones de visualizaciones. Los likes también se contaron por miles y los comentarios no tardaron en llegar. Muchos usuarios bromearon con referencias al payaso Pennywise, de "It". Otros destacaron con humor el rezo improvisado de los protagonistas, que estaban visiblemente asustados.

