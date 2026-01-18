Una joven discutió con su novio y lo atropelló cuando se iba en bicicleta: sufrió un desplazamiento de cadera

Se desconocen las causas que motivaron el intercambio verbal entre la pareja.

Una joven de 18 años fue detenida este domingo y quedó acusada ante la Justicia por intento de homicidio, luego de atropellar con su auto a su pareja, quien se trasladaba en bicicleta, en La Plata.

Según replicó Agencia Noticias Argentinas, la implicada fue identificada como Nahiara Aylin Rabbia, quien había discutido con su pareja, Mario Daniel Medina, de 25 años.

Después del intercambio verbal, la víctima tomó su bicicleta y comenzó a pedalear por 520 y 207, en la localidad platense de Abasto, cuando la implicada lo atropelló de manera intencional con su Ford Focus.

La agresora fue llevada a la Comisaría Séptima y quedó a disposición de la Fiscalía 7 en turno de La Plata, a cargo de Virginia Bravo.

Por su lado, el herido fue llevado al Hospital de Melchor Romero, donde las fuentes médicas revelaron que tiene desplazamiento de cadera y severos traumatismos, aunque no posee lesiones que comprometan su vida, ya que no se afectaron órganos vitales.