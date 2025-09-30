Aberrante: encontró a su pareja abusando de su hija de 8 años

Un hombre que violó a la hija de su pareja fue declarado culpable y ahora deberá aguardar la definición de la pena de prisión que purgará. Los hechos ocurrieron en el barrio Progreso de Neuquén desde marzo hasta diciembre del año 2020 cuando la víctima tenía entre 8 y 9 años. El hombre era pareja de la mamá de la víctima y aprovechaba cuando la niña y sus dos hermanos de 3 y 6 años quedaban a su cuidado. Los abusos cesaron cuando, en diciembre de 2020, la madre al regresar a la vivienda encontró al imputado cometiendo el abuso hacia su hija.

El proceso estuvo a cargo de un tribunal conformado por Juan Manuel Kees, Marco Lupica Cristo y Laura Barbé, quienes consideraron al acusado responsable de los delitos de abuso sexual gravemente ultrajante continuado y abuso sexual con acceso carnal continuado agravados ambos por ser el imputado responsable de la guarda.

Los jueces tuvieron por acreditados los hechos más allá de toda duda razonable a partir del relato de la víctima en cámara Gesell, el testimonio de la madre y otros testigos, además de las pericias médicas coincidentes con el relato.

Tras esta declaración de responsabilidad que se conoció este lunes, se deberá fijar la audiencia de determinación de pena para analizar el castigo de prisión que cumplirá el violador.

Otro hecho que tuvo como víctima de abusos a una niña se encuentra en una etapa definitiva y solo resta conocer la pena que cumplirá un hombre condenado.

En una audiencia de determinación de la pena realizada el viernes pasado, el fiscal del caso Manuel Islas solicitó que se imponga una condena de 10 años de prisión efectiva al condenado, identificado por sus iniciales como E.R.C.G., quien ya fue declarado penalmente responsable por el abuso sexual gravemente ultrajante de una niña de 5 años, agravado por la condición de guardador.

El 25 de junio pasado, E.R.C.G. fue declarado responsable y ahora el tribunal interviniente deberá comunicar la pena que debe cumplir.