Una buena noticia: hallaron con vida la hermana del campeón del mundo que estuvo desaparecida dos días

La situación tenía en vilo a todo Neuquén y se volvió importante a nivel nacional por tratarse de la hermana de Marcos Acuña. En la madrugada del domingo la encontraron en una zona rural.
Se terminó la pesadilla para Marcos Acuña y toda su familia materna en Neuquén. Fabiana Edith Muñoz, de 42 años, fue encontrada en la madrugada del domingo tras largos rastrillajes en la ciudad de Zapala, en una zona rural al pie de un tanque de agua en la zona de bardas. Está diagnosticada con esquizofrenia.
Se trata de la hermana por parte de madre del fútbolista de River y campeón del mundo con la Selección Argentina en Qatar. Se encontraba desaparecida desde la tarde del jueves y se había radicado la denuncia de alerta de ubicación y paradero en la mencionada localidad neuquina.
Según las informaciones, Muñoz fue hospitalizada para que le realicen un chequeo integral y conocer su estado de salud después de haber estado dos días sin que supieran su estado y ubicación.
