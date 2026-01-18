Hacían un asado en Sierra de los Padres y los sorprendió una yarará de un metro y medio en la cabaña

Los bomberos señalaron que sucede "de vez en cuando", pero se sorprendieron debido a su tamaño.

Un grupo de cuatro amigos decidieron ir a pasar el fin de semana a una cabaña familiar en Sierra de los Padres, pero la aparición de una extensa y peligrosa yarará mientras hacían un asado cambió por completo los planes.

El sorprendente y aterrador momento ocurrió este domingo por la tarde, cuando los cuatro hombres habían prendido la parrilla para almorzar, uno de ellos quiso entrar y se topó con una larguísima yarará en medio de la puerta, según contaron en diálogo con 0223.

En principio, intentaron llevarla lejos y espantarla con un palo, pero la serpiente no dio el brazo a torcer: los atacó, ingresó a la cabaña y se escondió abajo de una cama.

Entonces, para evitar un fatídico desenlace, los sujetos se comunicaron inmediatamente con el cuartel de bomberos de Sierra de los Padres, que atendió el reclamo y se presentó en pocos minutos en el lugar.

Al llegar, de acuerdo a su relato, al personal "le sorprendió el tamaño", que calcularon que rondaba en "un metro y medio", aunque no se convirtió en un impedimento a la hora de resguardar al animal y reubicarlo.

Qué hacer si te muerde una yarará

En caso de ser mordido por una yarará, se recuerda que se debe llamar a emergencias o trasladarse al hospital más cercano lo antes posible para recibir el suero antiofídico específico.

Además, antes de ser atendido por profesionales, es crucial mantenerse quieto para que el veneno circule más lento y retirar anillos, pulseras, relojes o ropa ajustada de la zona afectada antes de que se hinche. También es necesario lavar la herida con agua y jabón, y cubrirla con un vendaje limpio y seco, sin apretar.