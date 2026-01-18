Le tiraron un piedrazo a un chofer y golpearon a otro porque no querían pagar el boleto del colectivo
Ocurrió este sábado por la mañana en la avenida Juan B. Justo y Bahía Blanca. El video del colectivero y su descargo.
Un chofer de la línea de colectivo 571 fue agredido en la mañana de este sábado por cuatro pasajeros, quienes se negaron a abonar el boleto y le arrojaron un piedrazo a la altura de la cabeza, aunque fallaron y rompieron el parante. "Esta agresividad es de todos los días", señalaron a 0223.
De acuerdo a su testimonio, la víctima realizaba su recorrido habitual hasta que cuatro sujetos subieron en la rotonda de El Gaucho y no mostraron intenciones de pagar la tarifa del servicio público, sino que rápidamente caminaron hacia los asientos del fondo.
Frente a esa situación, el conductor les pidió que abonaran el boleto, pero el grupo reaccionó violentamente. "Me vas a llevar igual, gato", insistían, mientras él les ordenó que bajaran en la próxima parada si mantenían esa postura.
Dicho y hecho, cuadras más tarde detuvo la marcha en la calle Bahía Blanca y dos de los pasajeros infractores descendieron del colectivo por detrás, y otros lo hicieron por delante. Cuando una señora subía, uno de ellos intentó pegarle, y otro tomó un cascote de hormigón y se lo arrojó al rostro.
"Si me la daba en la cabeza, no estaría hablando por acá. La piedra pegó en el parante y despegó el plástico, y por poco no lastima a una señora que estaba en el primer asiento. La saqué barata, pero la agresividad es de todos los días", expresó el chofer enfurecido e indignado por la creciente violencia en la ciudad.
Además, una vez que consiguió escapar de esa situación, el mismo grupo atacó a otro colectivero de la misma línea, quien fue golpeado y recibió un piedrazo en la cara, según denunció.
