El video de una yarará en una playa de Miramar causó temor: era una fake news. Captura video.

El video de un serpiente yarará en una playa de Miramar rápidamente se viralizó en las últimas horas y miles de usuarios preguntaban por las redes acerca de la inquietante presencia del ofidio, cuya mordedura es extremadamente venenosa.

La imagen -que fue posteada este martes por el usuario Kun Ni en Facebook- cobró tanta notoriedad que algunos medios de la ciudad balnearia comenzaron a darle veracidad, mientras los teléfonos oficiales no paraban de sonar ante el riesgo que significaba la posibilidad que una serpiente venenosa esté en la costa en plena temporada de verano.

Pero todo ese nerviosismo e inquietud de los responsables de las distintas áreas de gobierno de General Alvarado, se aplacaron cuando se descubrió que todo era falso: se trataba de una imagen obtenida de la ciudad de Maldonado, Uruguay.

“Fue una fake news. Podía ser que haya sido arrastrada por un arroyo, pero no había ningún reporte por parte de bomberos, Defensa Civil o guardavidas. Me han llamado un montón de gente pero esto se trata de una broma de mal gusto. Es una yarará ñata pero era de Uruguay. Puso en alerta un montón de servicios de emergencia y me parece desafortunada la publicación”, expresó Fernando Palavecino, responsable de la ong Rescate Fauna Marina, que trabaja de manera articulada con las autoridades de Miramar.

En declaraciones a 0223, Palavecino lamentó este tipo de acciones “porque pone en movimiento un montón de gente y genera un montón de gastos” y “por una acción publicitaria, le pueden hacer una infracción”, concluyó.