“Fue como un tornado que me voló el techo”: una familia vive un drama por el temporal en Mar del Plata

Mientras miles de marplatenses y turistas huían de las playas de Mar del Plata por una fugaz tormenta que si bien estaba pronosticada, no dejó de sorprender, una familia que vive en 228 bis entre Ayolas y Magallanes, en el barrio José Hernández, en la zona oeste de la ciudad, vivió en pocos minutos, una verdadera pesadilla por la voladura del techo de su casa.

“Eran como las 3 y media de la tarde cuando estaba con mis hijos mirando tele y de repente se abrió de golpe la puerta por una correntada de viento. Mis bebes empezaron a gritar y con el mayor de mis hijos, de 17, tuvimos que esforzarnos para caminar porque el viento era terrible y no podíamos entre los dos, cerrar la puerta”, comenzó su relato, Soledad (41).

En diálogo con 0223, la mujer, aún conmovida por el desastre que le tocó vivir, recordó que luego de ese primer vendaval, “empezaron a volar cosas adentro de mi casa y escuchamos explosiones”.

A los pocos segundos, que parecían eternos, la mujer alcanzó a gritarles a sus 5 hijos a que se escondan debajo de la mesa. “En eso veo que mi nene de 17, tiene su mano lastimada y me dice «mama se vuela el techo» y entonces pasó”, dijo entre lágrimas.

“Cuando todo terminó, salimos y nos enteramos que a la vecina también se le había volado el techo. Encontramos las chapas y los tirantes, que no sirven más, están quebrados y retorcidos. Se me rompió la cucheta de los nenes, los colchones cuando se largó a llover, se mojaron. Fue algo terrible. Yo vivo desde que era chica acá y nunca pasó algo así. Fue como un tornado, algo terrible”, lamentó.

La mujer dejó a disposición su teléfono y responde mensajes por whatsapp al que quiera ayudar. O bien acepta donaciones en su cuenta.

Alias: sole.soledad.ashley

A nombre de: Paola Soledad Chaura

Teléfono: 223 6237406