Domingo soleado en Mar del Plata: cómo estará la temperatura y el viento

Marplatenses y turistas podrán disfrutar de un domingo con condiciones climáticas estables y sin probabilidad de lluvias, que les permitirá estar en la playa pero con algunos condicionantes.

La mañana en Mar del Plata comenzará despejada, con una temperatura mínima cercana a los 14 grados y vientos del sector sur que soplarán entre 23 y 31 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 50 km/h. El sol será pleno desde temprano, aportando una sensación térmica para ir a la playa pero con un buzo.

Durante la tarde, el cielo se mantendrá parcialmente nublado, con una temperatura máxima que rondará los 20 grados. El viento –siempre del sur- continuará con intensidad moderada a fuerte, manteniendo la misma dirección predominante y ráfagas persistentes, que se sentirán especialmente en zonas costeras o espacios abiertos.

Ya en la noche, el tiempo seguirá estable, con cielo parcialmente nublado, una temperatura que descenderá hasta los 15 grados y sin cambios significativos en la intensidad de los vientos.