Una de cal y una de arena: lunes con una máxima digna de playa, pero con viento insoportable

Después de un domingo ideal para disfrutar de la playa en Mar del Plata, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó que continuarán las condiciones favorables en el inicio de semana, aunque se espera que vuele arena y un abrupto descenso de temperatura más adelante.

En principio, el organismo prevé un fin de jornada con 20° y ráfagas que oscilarán entre los 51 y 59 kilómetros por hora (km/h) desde el norte, lo que se repetirá también durante el lunes caluroso, que tendrá como plato fuerte 30° de máxima y 17° de mínima.

Más allá de que el cielo permanecerá algo nublado, la problemática más importante será el viento, ya que todo el día correrá del noreste -no a la madrugada, del norte- y se esperan ráfagas de hasta 59 km/h, principalmente y con mayor intensidad por la tarde y noche.

Y aunque las altas temperaturas seguirán dos días más, el SMN anuncia una tormenta en la tarde del miércoles y una fuerte caída en el termómetro, con máximas de 20° el jueves, viernes y sábado.