Noche y madrugada inestable, aunque el martes promete calor y playa en Mar del Plata

El tiempo mejorará notablemente con el correr de las horas.

Después de un inicio de semana ventoso en Mar del Plata, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó una noche y madrugada inestable, aunque el tiempo mejorará con el correr del martes.

De acuerdo al organismo, se prevén fuertes ráfagas de viento del sector noreste que oscilarán los 51 y 59 kilómetros por hora (km/h) en las horas finales del lunes y hay probabilidad baja de chaparrones en la madrugada y mañana.

Sin embargo, se espera una máxima de 29° y mínima de 18° para mañana y un repentino descenso en la velocidad del viento creará condiciones favorables para disfrutar del aire libre.

Es que, según el SMN, las ráfagas cesarán a la mañana y por la tarde el viento correrá entre 0 y 2 km/h del sudoeste, con un leve aumento a la noche. No habrá lluvias en el resto del día.

Por otro lado, en cuanto al miércoles, sería el último día con altas temperaturas, al menos hasta el domingo. Anuncian máxima de 28° y mínima de 16°, con probabilidad de tormentas aisladas a la tarde.