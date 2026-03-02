Lunes caluroso y ventoso: cómo será el clima en la primera semana de marzo

La mañana será el mejor momento para disfrutar de la playa. Foto archivo.

Mar del Plata atravesará la primera semana de marzo con todos los climas y promete hoy mucho calor en el inicio de clases, algo parcial por el paro impuesto por centrales sindicales.

Este lunes, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé un arranque del día con 19 C°, con cielo claro y una humedad elevada del 97%. El último parte actualizado indica que la presión atmosférica es de 1009,3 hPa, con viento del norte a 13 km/h y una visibilidad de 10 kilómetros. El momento ideal para los que todavía pueden disfrutar de la playa.

Por la tarde, sube la temperatura hasta los 28°C pero el viento se podrá por momentos insoportable, con velocidades de entre 32 y 41 km/h, y ráfagas que podrían alcanzar entre 51 y 59 km/h.

La probabilidad de precipitaciones se mantiene en 0% durante toda la jornada.

Pronóstico extendido para “La Feliz”

El informe del SMN anticipa una semana con temperaturas templadas a cálidas y sin lluvias significativas en el corto plazo. Las máximas oscilarán entre los 20°C y 29°C, mientras que las mínimas se mantendrán entre 13°C y 18°C.

Martes: mínima de 18°C y máxima de 29°C. Hay mínimas probabilidades del 10-40% durante la madrugada y la mañana. El viento rota al sur-suroeste y baja estrepitosamente la máxima a los 21.

Miércoles: 16°C de mínima y 28°C de máxima. Por la tarde y noche vuelven las chances de la inestabilidad, con probables tormentas pero apenas entre el 10-40%.

En tanto, el jueves, viernes y sábado las temperaturas oscilarán entre los 15°C y los 20°C.

Por último, el domingo las temperaturas estarán entre los 18°C y 24°C. En los últimos cuatro días de la semana, no están previstas las precipitaciones.