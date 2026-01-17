Día de locos: calor, 30 grados y alerta por tormentas fuertes

Habrá lluvias y vientos de intensidad en Mar del Plata.

Comienza un sábado muy particular en materia climatológica en Mar del Plata con una jornada que lo tendrá todo: sol, playa, calor, tormentas y posible caída de granizo.

De acuerdo a los datos suministrados por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el día comenzará con una mañana agradable, con sol pleno y algunas nubes, y alrededor de 20 grados.

El viento del sector noroeste permitirá sentir una sensación agradable y cálida, por lo que será el momento perfecto para disfrutar de una mañana playera. Incluso, el termómetro podría llegar a marcar os 30 grados de máxima en el día.

Sin embargo, las condiciones cambiarían hacia el mediodía o primeras horas de la tarde de acuerdo al pronóstico del organismo. Con la rotación del viento hacia el sur, llegan las primeras precipitaciones del sábado.

El SMN indica que habrá tormentas fuertes y rige un alerta amarillo para la tarde, con ráfagas de viento que pueden alcanzar los 70 kilómetros por hora.

"El área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas por intensa actividad eléctrica, ocasional granizo, ráfagas que pueden superar los 70 km/h y abundante caída de agua. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 80 mm, que pueden ser superados en forma puntual", manifestaron.

Recomendaciones

Dede el SMN indicaron que, ante el alerta amarillo, es mejor seguir estos consejos:



1- Evitá salir.

2- No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.

3- Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua

4- Cerrá y alejate de puertas y ventanas.

5- Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.

6- Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.