Solana Sierra le dio el triunfo a Argentina en la United Cup

El equipo argentino de United Cup, dirigido por Sebastián Gutiérrez, superó con autoridad a España y por la primera fecha de la Zona A del certamen mixto que se disputa en la ciudad australiana de Perth. Victoria de la marplatense Solana Sierra.

En el RCA Arena, el equipo dirigido por Sebastián Gutiérrez inició el certamen con un contundente triunfo ante su par español, en un grupo que, además, comparte con Estados Unidos. La serie la abrió el oriundo del municipio bonaerense de San Martín, Sebastián Báez, quien le ganó 6-4 y 6-4 a Jaume Munar, en un encuentro que duró una hora y 43 minutos. Casualmente, había un solo antecedente entre ambos y terminó con el mismo resultado a favor del argentino, en el ATP de Chile hace dos años.

En la segunda partida, la marplatense Solana Sierra tuvo que sufrir más de la cuenta para adelantar a la Argentina en la serie y sellar la victoria en la misma. En tres sets, Sierra venció por 6-4, 5-7 y 6-0 a Jéssica Bouzas.

En dobles, con la victoria argentina ya sellada, la dupla albiceleste compuesta por María Lourdes Carlé y Guido Andreozzi venció por 7-6 (6) y 6-2 a Yvonne Cavalle e Íñigo Cervantes.

Así, la Argentina derrotó por 3-0 a España y se perfila para avanzar de fase en un grupo compuesto por tres equipos de los cuales avanzan el primero y los mejores segundos de cada uno. Este sábado, el equipo de Gutiérrez enfrentará a Estados Unidos por su segunda y última participación en la fase de grupos de esta United Cup.

