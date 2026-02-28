El tenista que admitió 30 infracciones y quedó fuera del circuito por seis años

La ITIA volvió a castigar al tenis nacional con una dura inhabilitación por corrupción. El jugador admitió 30 infracciones y no podrá competir durante casi siete años.

La sombra de las apuestas vuelve a golpear al tenis nacional con otra sanción por apuestas para un argentino. La Agencia Internacional de Integridad del Tenis (ITIA) suspendió por seis años y nueve meses a Leonardo Aboian, de 27 años, tras comprobar que incurrió en múltiples violaciones al Programa Anticorrupción en torneos del circuito internacional.

El jugador actualmente ocupa el puesto 997 del ranking de la ATP, reconoció haber cometido 30 infracciones reglamentarias. Entre ellas se encuentran el arreglo de ocho partidos propios —en singles y dobles— disputados entre 2018 y 2025 en certámenes del ITF World Tennis Tour y del ATP Challenger Tour, categorías clave para jugadores que buscan sumar puntos y escalar en el ranking.

Además del amaño de encuentros, Aboian admitió haber facilitado apuestas, aceptar pagos para no competir al máximo nivel y no denunciar acercamientos corruptos. Por esa razón ya se encontraba suspendido provisionalmente desde septiembre de 2025, mientras avanzaba la investigación del organismo internacional.

Sus últimos partidos oficiales antes de la sanción provisoria fueron en el Challenger de Villa María, en Córdoba, donde cayó ante Facundo Bagnis en la segunda ronda de la qualy, y previamente en el ITF M25 de Mar del Plata, donde perdió en el cuadro principal frente al paraguayo Daniel Vallejo. Esos encuentros marcaron el cierre de su actividad competitiva antes de que estallara el escándalo.

Con la resolución definitiva de la ITIA, el argentino no podrá jugar profesionalmente hasta el 18 de junio de 2032. Durante ese período tampoco podrá entrenar ni asistir a torneos organizados por entidades afiliadas al organismo, incluidas la ATP y demás instituciones que integran el sistema internacional. En términos prácticos, se trata de una inhabilitación casi total dentro del circuito.

En el plano económico, la sanción incluye una multa de 40.000 dólares, de los cuales 25.000 quedaron en suspenso. A modo de referencia, las ganancias totales de Aboian a lo largo de su carrera —sumando singles y dobles— alcanzan los 93.103 dólares, una cifra que expone la fragilidad económica de muchos jugadores que transitan los torneos de menor categoría.

El caso de Aboian se suma a antecedentes recientes en el tenis femenino argentino. Las jugadoras Melina Ferrero y Sofía Luini, ambas de 31 años, fueron sancionadas dos años atrás por hechos similares. Ferrero, ex 731 del ranking WTA, enfrentó 12 cargos vinculados a partidos disputados entre 2017 y 2018, mientras que Luini, ex 492, acumuló 24 cargos relacionados con seis encuentros en el mismo período.

A ambas se les prohibió jugar, entrenar o asistir a eventos autorizados por los miembros de la ITIA, entre ellos la ATP, la ITF, la WTA, Tennis Australia, la Federación Francesa y la USTA. La reiteración de casos vuelve a encender las alarmas sobre la vulnerabilidad del tenis en los niveles más bajos del circuito, donde los controles se intensifican pero las tentaciones económicas también crecen.