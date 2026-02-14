Impacto en el circuito: admitió apuestas y recibió una suspensión inmediata

El tenista argentino reconoció infracciones al Programa Anticorrupción del Tenis y recibió una suspensión que se extenderá hasta abril de 2026.

El circuito de la ATP Tour vuelve a quedar bajo la lupa tras conocerse la sanción al argentino Hernán Casanova, quien admitió infracciones vinculadas al Programa Anticorrupción del Tenis (TACP). La resolución fue comunicada por la International Tennis Integrity Agency (ITIA), organismo encargado de velar por la transparencia del deporte, y encendió una nueva alarma en el ambiente profesional.

Según el comunicado oficial, Casanova reconoció haber realizado apuestas en numerosos partidos de tenis entre 2023 y 2025, aunque sin participación ni influencia directa en los encuentros. De todos modos, el simple hecho de apostar en torneos regulados constituye una violación grave al TACP, normativa que prohíbe expresamente a jugadores, entrenadores y cualquier persona acreditada involucrarse en apuestas relacionadas con el tenis profesional.

La sanción comenzó a regir el 4 de febrero y se extenderá hasta el 3 de abril de 2026, período durante el cual el argentino no podrá competir ni asistir a eventos organizados por la ATP, la ITF o cualquier entidad afiliada. Además, deberá afrontar una multa económica de 2.000 dólares, aunque 1.500 de ese monto quedaron en suspenso, condicionados a que no reincida en futuras faltas.

El expediente también incluyó un incumplimiento adicional en 2024, cuando el jugador no reportó un posible caso de corrupción, tal como exigen las normas del TACP. El reglamento obliga a informar cualquier aproximación sospechosa o conocimiento de conductas indebidas, incluso cuando no exista participación directa. Este punto fue determinante para agravar la evaluación disciplinaria del caso.

La situación vuelve a poner en debate la presión y la vulnerabilidad que atraviesan muchos tenistas que transitan el circuito Challenger y Futures, donde los premios económicos son considerablemente menores y el control es permanente. En los últimos años, la ITIA ha intensificado las investigaciones y sanciones para preservar la credibilidad del deporte, en un contexto donde las plataformas de apuestas crecen a escala global.

Para el tenis argentino, el caso de Hernán Casanova representa un nuevo llamado de atención. Más allá de que no hubo manipulación de partidos, la infracción al Programa Anticorrupción golpea la imagen del circuito y obliga a reforzar la educación y prevención dentro del profesionalismo. En un deporte que vive de la confianza pública, cada episodio de este tipo deja una huella que la ATP busca erradicar con mano firme.