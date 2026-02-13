Calor en Buenos Aires: ¿Quién se quedará con el título del Argentina Open?

Mientras el mundo aún se recupera de la dramática final del Abierto de Australia, el circuito del tenis continúa su recorrido. Ahora viaja al otro lado del planeta, donde el sol pega fuerte y las canchas duras quedan atrás para abrirle paso al polvo de ladrillo y a la pasión latinoamericana.

Bienvenidos al inicio del Golden Swing sudamericano: el Argentina Open (ATP 250). Del 9 al 15 de febrero, el legendario Buenos Aires Lawn Tennis Club –conocido por los aficionados locales como la Catedral del tenis argentino– se convierte en una parada clave del calendario ATP. En estas fechas, la atmósfera en las gradas es tan vibrante como la del Super Bowl, y eso es lo que hace tan especial al Golden Swing.

La agenda de la semana llega cargada. Tras intensos partidos de clasificación y del cuadro principal, los cuartos de final y las semifinales se disputarán el 13 y 14 de febrero, antes de coronar al nuevo rey de Buenos Aires el día 15.

El Argentina Open es una verdadera prueba de fuerza. Aquí han triunfado leyendas de la arcilla y futuras estrellas: Rafael Nadal, Casper Ruud y el campeón del Abierto de Australia, Carlos Alcaraz, entre otros.

El gran nombre de este año es el brasileño João Fonseca. Su triunfo en el torneo argentino en 2025 fue una sensación, y ahora vuelve al Buenos Aires Lawn Tennis Club para defender su título. Sin embargo, puede que su nivel actual esté lejos de su mejor versión, como dejó ver su temprana eliminación en la primera ronda del Abierto de Australia.

Su principal amenaza será Francisco Cerúndolo, el número uno de Argentina y número 19 del ranking ATP. Después de una gran actuación en los octavos de final en Melbourne, donde llevó a Alexander Zverev al límite en los dos últimos sets, Cerúndolo llega afilado y con ansias de devolverle el trofeo al público local.

Los expertos también señalan a otros candidatos argentinos, como Sebastián Báez y Tomás Martín Etcheverry. Ambos tienen nivel para pelear el título en casa. Lo mismo ocurre con el italiano Luciano Darderi (número 22 del ATP), quien estuvo cerca de meterse en cuartos antes de perder contra Jannik Sinner en Australia y será un rival difícil para cualquiera sobre arcilla.

¡Para sumar aún más emoción a estos partidos de tenis, llega la promoción 1xTennis Challenge! La arcilla no perdona, pero con 1xBet estás siempre cubierto: ¡ganá hasta 151.616 ARS en bonos cada semana! Entrá al sitio, realizá apuestas de 4600 ARS o más en tenis y obtené una apuesta gratuita de hasta el 18%. El que saca para ganar ahora sos vos: aprovechá tu oportunidad.

---

La información incluida en esta nota tiene fines exclusivamente periodísticos e informativos. No constituye una recomendación de inversión ni una invitación a participar en plataformas de juego, minería o apuestas en linea. Esta comunicación está dirigida únicamente a personas mayores de 18 años. El medio no organiza ni intermedia en la oferta mencionada, que corresponde exclusivamente a la plataforma referida, la cual define sus propios términos, condiciones y mecanismos de registro. Se recuerda que el juego compulsivo es perjudicial para vos y tu familia. Para asistencia, comunícate con el Programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo de la Provincia de Buenos Aires (línea 0800-444-4000).