El dólar oficial volvió a ceder y tocó mínimos en tres meses: a cuánto cerró este miércoles

El mercado extiende la pax cambiaria este miércoles con el dólar oficial que bajó y borró todo el rebote que había ensayado en las dos ruedas previas y vuelve a valores del viernes pasado.

El dólar mayorista cedió $4 hasta los $1.430,50 para la venta, es decir, 0,3% abajo del cierre del martes. De esta manera, se ubicó a 8,5% del techo de la banda de flotación, la mayor distancia desde el octubre.

En el segmento minorista, el dólar Banco Nación retrocedió a $1.405 para la compra y $1.455 para la venta. Mientras tanto, el dólar blue cede 0,3% a $1.480 para la compra y a $1.500 para la venta.

El dólar blue cerró a $1.480 para la compra y a $1.500 para la venta.

El dólar CCL opera a $1.516,45 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 6.0%. El dólar MEP opera a $1.467,98 y la brecha con el dólar oficial es de 2.6%.

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.891,50. El dólar cripto o dólar Bitcoin opera a $1.518,79.