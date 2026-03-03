El dólar rebotó y alcanzó un máximo en tres semanas: a cuánto cerró este martes

En un contexto de turbulencias bursátiles a nivel global, producto de la guerra en Medio Oriente, el dólar oficial alcanzó máximos de tres semanas este martes y superó los $1.400. El tipo de cambio había comenzado marzo a la baja tras anotar dos caídas consecutivas.

En el segmento mayorista, el dólar mayorista subió $20 a $1.415 este martes, para ubicarse a un 14% del techo de la banda cambiaria establecida por el Gobierno.

A nivel minorista, el tipo de cambio cerró a $1.385 para la compra y a $1.435 para la venta según el Banco Nación (BNA). En tanto en el promedio de entidades del Banco Central (Bcra), el dólar promedia los $1.433,40 para la venta.

El dólar blue cerró a $1.405 para la compra y a $1.425 para la venta.

El dólar CCL cerró a $1.473,74 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 4.2%. El dólar MEP cerró a $1.434,49 y la brecha con el dólar oficial es de 1.4%.

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.865,50. El dólar cripto o dólar Bitcoin cerró a $1.467,92.