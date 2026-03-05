El dólar oficial retoma la senda alcista: a cuánto cerró este jueves

El dólar oficial mayorista, referencia del mercado cambiario, retomó el alza este jueves 5 de marzo. Aunque no se trata de una fuerte disparada, el avance consolidó la divisa por encima de los $1.400.

En medio de la tensión en los mercados globales por la Guerra en Medio Oriente que impulsó un fortalecimiento de la divisa estadounidense frente al resto de las monedas, el dólar mayorista trepó $6,50 hasta los $1.407 para la venta.

En el segmento minorista, la divisa subió 0,4% en el Banco Nación y se vendió a $1.375 para la compra y a $1.425 para la venta.

Por su parte, el dólar blue cerró a $1.380 para la compra y a $1.400 para la venta.

El dólar CCL cerró a $1.473,88 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 4.8%. El dólar MEP cerró a $1.431,91 y la brecha con el dólar oficial es de 1.8%.

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.852,50. El dólar cripto o dólar Bitcoin cerró a $1.462.