Tensión en los mercados: a cuánto cerró el dólar este lunes

Mientras sigue la guerra en Medio Oriente que tensiona los mercados, el dólar oficial cerró estable este lunes 9 de marzo tras una jornada con altibajos y se sostuvo por encima de los $1.400.

El dólar volvió a finalizar la jornada a $1.416 en el segmento mayorista y se ubicó a una distancia significativa del techo de la banda cambiaria, que ascendió a $1.621,98, lo que implica un margen de alrededor del 14,6%.

En tanto, el dólar minorista cerró a $1.385 para la compra y a $1.435 para la venta en el Banco Nación (BNA), mientras que promedia los $1.440,9 según el relevo de entidades financieras que recoge el Banco Central (Bcra)

El dólar blue opera a $1.405 para la compra y a $1.425 para la venta.

El dólar CCL opera a $1.478,99 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 4.4%. El dólar MEP opera a $1.433,64 y la brecha con el dólar oficial es de 1.2%.

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.865,50. El dólar cripto o dólar Bitcoin opera a $1.472,49.