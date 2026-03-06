El dólar oficial anotó su segunda suba semanal y tocó un máximo en un mes

El dólar oficial subió por tercera vez en cuatro ruedas este viernes 6 de marzo y se consolidó por encima de los $1.400, luego de que durante las últimas semanas el tipo de cambio se ubicara debajo de ese límite.

El dólar mayorista subió $9 y cerró a $1.416 para la venta, por lo que el incremento respecto al cierre de la semana pasada es de $19 (+1,4%), mientras que ese avance es de $40 (+2,9%) desde que comenzó el cambio de tendencia hace dos semanas. De esta manera, el spread con el techo de la banda es de 14,2%, que hoy es de $1.617,5.

El dólar blue subió a $1.395 para la compra y a $1.415 para la venta.

En el segmento minorista, la divisa en el Banco Nación subió $10 y cotiza al término de la rueda a $1.385 para la compra y a $1.435 para la venta.

El dólar CCL opera a $1.468,34 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 3,7%. El dólar MEP opera a $1.421,07 y la brecha con el dólar oficial es de 0,4%.

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.865,50. El dólar cripto o dólar Bitcoin opera a $1.460,12.