Clausuran chatarrería donde hallaron autopartes con pedido de secuestro

Un operativo a cargo de personal de la comisaría segunda terminó con la clausura de una chatarrería del barrio Jorge Newbery donde hallaron varias autopartes con pedido de secuestro.

Uno de los autos hallados.

Los efectivos ingresaron al predio ubicado en inmediaciones de las calles Bolivia y Gascón donde hallaron un Peugeot 208 desmantelado, un motor de Chevrolet Matis y un portón de Peugeot 307, todos con pedido de secuestro activo.

Además de esos objetos que fueron sustraídos entre agosto del año pasado y este enero, también hallaron dos puertas de VW Gol con la numeración suprimida.

Elementos secuestrados.

La fiscal Lorena Hirigoyen de la Oficina contra el Delito de Propiedad Automotor (ODEPA) ordenó la notificación de causa por encubrimiento al hombre de 28 años que estaba en el lugar y la clausura del lugar.