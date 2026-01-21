Clausuran chatarrería donde hallaron autopartes con pedido de secuestro
Está ubicada en el barrio Jorge Newbery. Secuestraron los elementos y formaron una causa por encubrimiento.
Por Redacción 0223
PARA 0223
Un operativo a cargo de personal de la comisaría segunda terminó con la clausura de una chatarrería del barrio Jorge Newbery donde hallaron varias autopartes con pedido de secuestro.
Los efectivos ingresaron al predio ubicado en inmediaciones de las calles Bolivia y Gascón donde hallaron un Peugeot 208 desmantelado, un motor de Chevrolet Matis y un portón de Peugeot 307, todos con pedido de secuestro activo.
Además de esos objetos que fueron sustraídos entre agosto del año pasado y este enero, también hallaron dos puertas de VW Gol con la numeración suprimida.
La fiscal Lorena Hirigoyen de la Oficina contra el Delito de Propiedad Automotor (ODEPA) ordenó la notificación de causa por encubrimiento al hombre de 28 años que estaba en el lugar y la clausura del lugar.
Temas
Lo más
leído