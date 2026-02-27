Vecinos redujeron al acusado de abrir una camioneta para robar

Un hombre de 28 años al que acusaban de abrir una camioneta para robar algunas pertenencias de su interior fue aprehendido por personal policial luego de que un grupo de vecinos lo redujera en el barrio Florentino Ameghino.

Personal policial vio en inmediaciones de la avenida Luro y Guayana a varias personas que tenían retenido a un sujeto, a quien acusaban de haber ingresado instantes antes al interior de una camioneta estacionada en calle 3 de febrero al 9800 con fines de sustracción.

El propietario del rodado, de 59 años, advirtió la maniobra a través de cámaras de seguridad instaladas en su domicilio, lo que permitió alertar a familiares que iniciaron un seguimiento a pie hasta lograr demorarlo a pocas cuadras. Entre las pertenencias del sujeto se halló un estuche con anteojos de sol que el damnificado reconoció como propios.

El sujeto fue trasladado a la comisaría sexta donde labraron actuaciones por el delito de hurto en grado de tentativa y restituyeron los elementos secuestrados al dueño.

La fiscal de Flagrancia María Isabel Sánchez dispuso la notificación de causa y su alojamiento en la Unidad Penal N° 44 de Batán.