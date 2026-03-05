Recuperan una camioneta robada tras una persecución: aprehenden a una mujer que iba con su pequeña hija

La policía logró recuperar una camioneta robada y aprehendió a una mujer de 43 años, que estaba armada y tenía en su poder un envoltorio con marihuana.

El hecho se inició cuando personal del Gabinete Técnico Operativo de la comisaría cuarta tomó conocimiento de la sustracción de una camioneta Toyota Hilux que se encontraba estacionada en la zona de la avenida Jara al 3900. A partir de esa información, efectivos policiales comenzaron tareas de búsqueda del rodado.

Según pudo saber 0223, durante el operativo realizado durante la madrugada, el vehículo fue localizado circulando por la avenida Carlos Gardel y Bouchard, donde se comenzó a seguirlo por varias cuadras y distintos sectores de Mar del Plata, finalizando en la intersección de Chilavert Bis y Alvarado, donde móviles policiales lograron interceptarlo.

En el lugar se procedió a la aprehensión de la mujer de 43 años que manejaba la camioneta y que estaba acompañada por una menor de edad, la cual fue resguardada y posteriormente entregada a un adulto responsable.

Durante el procedimiento se efectuó el secuestro de dos teléfonos celulares, un revólver calibre .32 con 6 municiones, el vehículo sustraído y un envoltorio que contenía marihuana con un peso aproximado de 56 gramos.

De lo actuado tomó intervención la UFI de Flagrancia, a cargo del Dr. Facundo De La Canale, quien dispuso la notificación de la formación de causa conforme al artículo 60 del Código Procesal Penal, el secuestro de los elementos mencionados y el traslado de la imputada a sede judicial.

La camioneta recuperada permanece secuestrada en dependencia policial hasta su restitución mediante disposición judicial. A la mujer se le formó una causa por hurto automotor, tenencia Ilegal de arma de fuego de uso civil e infracción a la Ley 23.737.