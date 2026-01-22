Le arrancó la cadenita a un hombre en el centro y empujó a una nena de 3 años: "La podría haber matado"

La menor chocó con la camioneta y cayó a la altura del cordón.

Un indigante robo ocurrió este miércoles por la tarde en el centro de Mar del Plata, cuando un delincuente le arrancó la cadenita a un hombre y en el forcejeo golpeó y empujó a una niña de 3 años.

La situación se registró alrededor de las 13 en Rivadavia al 2100, entre Buenos Aires y Entre Ríos, y fue captada por la cámara de seguridad de un negocio.

De acuerdo a las imágenes a las que tuvo acceso 0223, un mechero que circulaba al trote aprovechó que un sujeto que paseaba con su hija estaba de espaldas y se le fue al humo para arrancarle la cadena que llevaba puesta.

Durante la gresca por sustraer el valioso accesorio, el agresor golpeó con su pierna a la menor de 3 años y la empujó contra una camioneta estacionada, provocando que cayera de cara contra el cordón.

"Lo más doloroso fue el golpe de la nena, la podrían haber matado", sostuvo un testigo del violento robo en comunicación con este medio.

Acto siguiente, el ladrón se dio a la fuga y la víctima corrió tras él, mientras la madre apareció para socorrerla durante el llanto luego del impacto y susto por el aterrador momento.

Por su lado, el damnificado no alcanzó a atrapar al individuo, que escapó con el objeto de valor por calle Rivadavia.