"De noche da miedo pasar por ahí": denuncian que hay “okupas” en un bar y un hotel abandonado

Vecinos de la zona de la exTerminal de Mar del Plata manifestaron su preocupación por la existencia de dos “aguantaderos” que existen desde hace un tiempo en dos inmuebles abandonados, donde no hace mucho funcionaba un hotel y un restaurante. Aseguran que el lugar se convirtió en un foco de conflictos y de venta de droga.

Un grupo de lectores, enviaron a 0223 videos y fotos donde reflejaban algunas de las situaciones que denuncian, vinculadas a la presunta venta de drogas, robos, peleas e incluso escenas de sexo “a la vista de todos”.

“Transan, venden, son todos narcos. Un quilombo en general. No sabemos ni cuánta gente hay ahí adentro, es un desastre”, expresó uno de los vecinos consultados, quien describió que la situación se vuelve por momentos, muy peligrosa. “De noche da miedo pasar por ahí. No se puede vivir así”, agregó.

Los vecinos denuncian la existencia de "aguantaderos" en pleno macrocentro marplatense. Foto: 0223.

Según los testimonios de la gente que habita la zona de Lamadrid y Gascón, "a veces hay 10 personas reunidas ahí afuera"; la problemática se repite desde hace meses y ya agotaron los canales de reclamos ante las autoridades. “Hicimos varias denuncias, pero no pasa nada”, lamentaron.

Además de la inseguridad, los damnificados sostienen que por las condiciones de abandono, las veredas siempre están llenas de basura, vidrios rotos y otros residuos, lo que agrava el malestar en el barrio.

“No son cuidacoches sino una banda de hombres y mujeres que venden droga. Que se juntan en la esquina del hotel abandonado o en las entradas de los edificios. Hasta tienen relaciones a la luz del día”, concluyó una de las vecinas.