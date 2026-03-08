Se metió con una camioneta en la playa y terminó encajado en la arena

El hecho ocurrió frente al Museo Mar cerca de las 8 de la mañana.

En medio de las preparaciones para la competencia de guardavidas en la playa frente al Museo Mar, una camioneta quedó atrapada en la arena.

El hecho ocurrió cerca de las 8 de la mañana, "primero llegó una camioneta que bajó unos gazebos y después apareció este hombre que se quiso meter en la playa, empezó a hacer coleadas hasta que se estancó", contó una testigo a 0223.

Por el horario, "todavía no había mucha gente para ayudarlo, así que empezó con una pala a sacar arena porque se clavó en la parte de la caja", indicó.

De modo que "estuvo un montón de tiempo hasta que finalmente ingresó una 4x4 más moderna, con mayor caballos de fuerza, y lograron sacarla tirando para atrás", explicó.

Asimismo, la vecina explicó que "ahí hay una pendiente para dejar estacionados los vehículos y le costó subir por ahí. Evidentemente era un hombre grande que no pudo maniobrar la camioneta".