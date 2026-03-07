Le prometió que iba a "buscar los papeles" al auto y escapó: motociclista busca a la conductora que lo chocó

Un motociclista de 31 años sufrió lesiones en un choque a fines de febrero y busca hallar a la responsable, quien le prometió que iba a buscar los papeles a su vehículo y se dio a la fuga. El siniestro quedó registrado en las cámaras de seguridad.

El episodio se remonta al día sábado 21 alrededor de las 13, cuando un sujeto conducía su rodado y al llegar a la intersección de Gianelli y García Lorca, la conductora no puso las luces de giro y, de todos modos, dobló.

La víctima, al no advertir la maniobra, impactó contra el Clio blanco que redujo la marcha para doblar a la izquierda y perdió el conocimiento, según denunció a 0223.

Además, el damnificado aseguró que le dio "un ataque de convulsión", al mismo tiempo que sufrió hematomas en ambas piernas y debió ser trasladado por una ambulancia al Hospital Interzonal General de Agudos (Higa).

De acuerdo a su testimonio, la automovilista descendió a asistirlo, pero al notar la gravedad del hecho manifestó regresar a su auto para "buscar los papeles" y brindarle sus datos, aunque tomó una decisión contradictoria.

Como se aprecia en las imágenes a las que accedió este medio, la mujer huyó sin mirar hacia atrás y nunca se comunicó con el motociclista, quien visibilizó la situación para conseguir identificarla.