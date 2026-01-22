SUPLEMENTOS
INSTITUCIONAL

Tragedia

Conmoción: encuentran un cuerpo en el techo de un hotel céntrico

Efectivos de la Policía Científica trabajan en el lugar e investigan las causas del hecho.

La persona fue encontrada en el techo de un hotel ubicado en Corrientes al 2200, entre Colón y Brown.

22 de Enero de 2026 12:20

Por Redacción 0223

PARA 0223

Momentos de tensión se viven en un hotel céntrico (ubicado en Corrientes al 2200, entre Colón y Brown) luego de la aparición de un cuerpo en horas de la mañana del jueves.

De acuerdo a los testimonios a los que accedió 0223, previo al hallazgo de la persona fallecida en el techo del lugar se habría escuchado un fuerte ruido por lo que no se descarta que la persona se haya arrojado desde el edificio lindero.

La situación ocurrió pasadas las 11 del viernes y trabajan efectivos de Policía Científica en el sitio para determinar las causas de la muerte y médicos del SAME.

Mientras tanto, personal de Tránsito y Policía bonaerense mantienen un corte parcial del carril derecho sobre la cale Corrientes.

NOTA EN DESARROLLO

Leé también

Temas

Lo más

leído

Te puede interesar