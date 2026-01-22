Conmoción: encuentran un cuerpo en el techo de un hotel céntrico

La persona fue encontrada en el techo de un hotel ubicado en Corrientes al 2200, entre Colón y Brown.

Momentos de tensión se viven en un hotel céntrico (ubicado en Corrientes al 2200, entre Colón y Brown) luego de la aparición de un cuerpo en horas de la mañana del jueves.

De acuerdo a los testimonios a los que accedió 0223, previo al hallazgo de la persona fallecida en el techo del lugar se habría escuchado un fuerte ruido por lo que no se descarta que la persona se haya arrojado desde el edificio lindero.

La situación ocurrió pasadas las 11 del viernes y trabajan efectivos de Policía Científica en el sitio para determinar las causas de la muerte y médicos del SAME.

Mientras tanto, personal de Tránsito y Policía bonaerense mantienen un corte parcial del carril derecho sobre la cale Corrientes.

NOTA EN DESARROLLO