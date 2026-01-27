Comerciantes estallaron contra Milei: "Nos jodieron el día de laburo"

La llegada del presidente de la Nación, Javier Milei, a Mar del Plata generó alegría en una parte de la población, pero también un fuerte enojo en otro sector, especialmente entre comerciantes que vieron interrumpidas sus jornadas laborales.

Por la visita del mandatario a la zona de Güemes durante el lunes y al Centro el martes, para asistir a la obra de teatro de su expareja, Fátima Florez, numerosos accesos fueron cortados en el marco de un importante operativo de seguridad. En ese contexto, la dueña de un local de indumentaria estalló en redes sociales.

“Tengo que hacer el descargo porque no doy más”, expresó la propietaria de un negocio en un video publicado en Instagram. “Explíquenme el motivo por el cual, si el Presidente viene a las 9 de la noche a ver una obra de teatro, nos cortan la calle todo el día. ¿Por qué cortan todo y nos c*gan el día de laburo?”, se preguntó con indignación.

La comerciante aseguró que “no puede pasar la gente” y que no dejan cruzar a nadie, lo que impacta de lleno en la actividad comercial. “Yo no puedo entrar a mi local, es una locura. Si me dijeras que al menos viene a inaugurar una obra pública o algo que sume a la ciudad, pero viene a ver una obra de teatro y a nosotros nos joden el día de laburo”, sostuvo.

Además, remarcó que es el segundo día consecutivo que atraviesan la misma situación. “El Centro es un caos. Ayer nos pasó exactamente lo mismo en Güemes, donde fue un día perdido”, afirmó. “Me da mucha bronca. Yo no le doy bola a la política, pero no entiendo por qué no nos dejan trabajar tranquilos en plena temporada. Estoy indignada porque venimos de un año súper difícil para los comerciantes; esto no puede ser”, concluyó.